"Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
Экс-участница шоу "Х-фактор" Анна Монастырская под именем U:LAV презентовала на своем YouTube-канале клип на трек "Перший снiг". В ролике певица катается на коньках, держась за руку с девушкой, являющейся в реальной жизни ее пассией. Об этом исполнительница сообщила в Facebook. "У меня давно была идея написать песню именно с новогодним настроением. И вот я созрела, пришло вдохновение – и получился “Перший снiг”. Мы не стали выдумывать ничего сложного, я позвала любимую на каток, и мы сняли наше свидание там. Для меня Новый год – это самые близкие люди рядом и капелька волшебства", – рассказала она.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.