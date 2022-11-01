Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне

Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".
Песня Квинты была передана артистке в качестве специального приза за участие в конкурсе United Kids Festival, который прошел летом в Болгарии.
Песни, написанные Русланом Квинтой (настоящая фамилия – Ахрименко), есть в репертуаре Софии Ротару, Натальи Могилевской и других украинских артистов.
С 2013 года Квинта был музыкальным продюсером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". С 2018 года – музыкальным продюсером национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".