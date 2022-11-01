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01 ноября, 2022
 
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Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне

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Квинта передал свою песню болгарской певице в качестве специального приза за участие в конкурсе
Квинта передал свою песню болгарской певице в качестве специального приза за участие в конкурсе
Фото: Руслан Квинта / Ruslan Kvinta / Facebook

12-летняя болгарская исполнительница Евгения Кринчева победила на европейском песенном конкурсе "Златные искры" в Варне (Болгария), получив Гран-при в номинации "Дебют". Артистка исполнила песню украинского композитора Руслана Квинты Fly на слова Андрея Войникова.

Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Песня Квинты была передана артистке в качестве специального приза за участие в конкурсе United Kids Festival, который прошел летом в Болгарии.

Контекст:

Песни, написанные Русланом Квинтой (настоящая фамилия – Ахрименко), есть в репертуаре Софии Ротару, Натальи Могилевской и других украинских артистов.

С 2013 года Квинта был музыкальным продюсером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". С 2018 года  музыкальным продюсером национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

Теги: Болгария, конкурс, певица, Руслан Квинта, Гран-при
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