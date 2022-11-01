Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне

Квинта передал свою песню болгарской певице в качестве специального приза за участие в конкурсе Фото: Руслан Квинта / Ruslan Kvinta / Facebook

Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Песня Квинты была передана артистке в качестве специального приза за участие в конкурсе United Kids Festival, который прошел летом в Болгарии.