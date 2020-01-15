Певца Серова подстрелили из травматического пистолета

Российский певец Александр Серов хромает после полученного ранения.

Серов: Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски Скриншот: 1tv.ru

65-летний российский певец Александр Серов получил ранение из травматического оружия. Об этом сообщает StarHit.

"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!" – рассказал певец.

На скорой Серова доставили в институт хирургии им. Вишневского, где доктора провели процедуру по извлечению пули.

"Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", – признался он.

По словам певца, в правоохранительные органы он не обращался, а его обидчики сбежали.

"Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", – отметил исполнитель.

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в поселке Ковалевка Николаевского района. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание Народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".