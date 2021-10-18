Певец Иван Марунич на концерте группы СКАЙ сделал предложение своей возлюбленной, но уронил кольцо. Видео

"Светлана, хочу, чтобы у наших детей было твое доброе сердце. Я хочу, чтобы ты стала моей женой", – обратился к возлюбленной музыкант, после чего встал перед ней на одно колено и достал из кармана шкатулку с кольцом.

Во время объятий с возлюбленной артист не удержал шкатулку в руках и она упала на сцену, но он быстро поднял ее и надел кольцо избраннице на палец.

"Сегодня я сказала "да", – написала на своей странице в Facebook избранница Марунича.