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20 мая, 2020
 
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Певица Гагарина рассталась со вторым мужем

Российская певица Полина Гагарина прожила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым шесть лет.

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Брак с фотографом Исхаковым второй в биографии актрисы
Брак с фотографом Исхаковым – второй в биографии актрисы
Фото: gagara1987 / Instagram

33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг, 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков расстались, сообщает издание Super.ru.

Супруги уже несколько месяцев живут раздельно, говорится в публикации. В комментарии изданию Clamour певица сообщила, что при необходимости расскажет о расставании с мужем на своей странице в Instagram. 

Несмотря на раздельное проживание, супруги не подавали заявление о разводе, пишет Star. 

Брак с Исхаковым – второй в биографии Гагариной. Она вышла за него замуж в 2014 году, а в апреле 2017-го родила Исхакову дочь Мию.

Первый брак певицы был с актером Петром Кисловым, от которого у нее есть 13-летний сын Андрей. Супруги расстались в 2010 году.

Теги: Россия, Полина Гагарина, певица, развод
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