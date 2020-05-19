Певица Гагарина рассталась со вторым мужем

Российская певица Полина Гагарина прожила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым шесть лет.

Брак с фотографом Исхаковым – второй в биографии актрисы Фото: gagara1987 / Instagram

33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг, 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков расстались, сообщает издание Super.ru.

Супруги уже несколько месяцев живут раздельно, говорится в публикации. В комментарии изданию Clamour певица сообщила, что при необходимости расскажет о расставании с мужем на своей странице в Instagram.

Несмотря на раздельное проживание, супруги не подавали заявление о разводе, пишет Star.

Брак с Исхаковым – второй в биографии Гагариной. Она вышла за него замуж в 2014 году, а в апреле 2017-го родила Исхакову дочь Мию.

Первый брак певицы был с актером Петром Кисловым, от которого у нее есть 13-летний сын Андрей. Супруги расстались в 2010 году.