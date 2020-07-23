Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
Американская певица LP на своем канале в YouTube презентовала клип на песню The One That You Love. В ролике певица запечатлена в образе ковбоя, скачущего на коне. LP отметила, что клип снимался на ранчо в Калифорнии. По словам певицы, в новой композиции она совместила все музыкальные стили, которые ей нравятся.
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