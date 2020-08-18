  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео

По словам украинского композитора Евгения Хмары, канал в YouTube приносит ему прибыль, но "квартиру или машину за эти деньги не купишь".

Хмара: Что касается монетизации, она есть, но это небольшие деньги Фото: evgenykhmara / Instagram

Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара признался, что его ролик, на котором он запечатлен во время игры на рояле в аэропорту Мальты, набрал более 60 млн просмотров. Об этом он рассказал в интервью изданию "Факты".

"Мы ожидали с женой рейс. Вдруг я увидел рояль – пройти мимо инструмента никогда не могу. Жена записала видео, мы его выложили в интернет. Все получилось спонтанно. Что касается монетизации, она есть, но это небольшие деньги – машину или квартиру на них не купишь", – поделился музыкант.

При этом он отметил, что не потратил на раскрутку ролика ни копейки.

"Но для меня все же доход номер один – это мои концерты", – подытожил Хмара.

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Видео: Evgeny Khmara / YouTube

В 2012 году Евгений Хмара стал финалистом шоу "Україна має талант". В 2017 году пианист записал ролик, сыграв на рояле в Припяти, это видео на данный момент посмотрело более 113 тыс. человек.