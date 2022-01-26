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26 января, 2022
 
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Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине

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Музыкальная карьера Пивоварова началась в 2012 году
Музыкальная карьера Пивоварова началась в 2012 году
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец, композитор и саунд-продюсер Артем Пивоваров в программе "33 за 3", которая 26 января вышла в эфире канала ICTV, назвал трех артистов, которые, по его мнению, являются самыми популярными в Украине.

"Назови свой топ-3 самых популярных артистов Украины", – обратилась к Пивоварову ведущая передачи Александра Кучеренко.

"Назарий Яремчук, Иван Дорн и Джамала", – ответил певец.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. 

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

Теги: Иван Дорн, Джамала, Назарий Яремчук, певец, Артем Пивоваров, Александра Кучеренко
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