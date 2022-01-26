  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине

"Назови свой топ-3 самых популярных артистов Украины", – обратилась к Пивоварову ведущая передачи Александра Кучеренко.

"Назарий Яремчук, Иван Дорн и Джамала", – ответил певец.

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Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.