Platz Eins. Линдеманн в новом клипе появился без рук и без ног. Видео
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили клип на трек Platz Eins в рамках своего совместного проекта Lindemann. Видео опубликовали на YouTube-канале проекта. В ролике Линдеманн предстал лежащим на больничной койке без рук и ног, исполняя песню. Также в клипе показаны оргии с участием фронтмена Rammstein. Тэгтгрен предстает играющим на синтезаторе. Сингл Platz Eins вошел в альбом F&M.
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