Plus size модель Грэм на позднем сроке показала упражнения для растяжки

Беременная американская модель с пышными формами Эшли Грэм поделилась роликом, снятым во время занятий спортом.

Грэм: Девять месяцев. И вот как мы это делаем Фото: theashleygraham / Instagram

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram комплекс упражнений для растяжки, который выполняет на девятом месяце беременности.

"Девять месяцев. И вот как мы это делаем", – написала она.

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.