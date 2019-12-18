По случаю 30-летия "Симпсонов" в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона

Американский мультипликационный сериал "Симпсоны" отметил 30-летие.

На странице сериала "Симпсоны" в instagram разместили эпизод первой серии первого сезона, события которой происходят в канун Рождества.

По сюжету Гомер, желая заработать перед праздником деньги для своей семьи, делает ставку на собачьи бега, но проигрывает. Семейство Симпсонов устраивает дома праздник, собравшись у пианино.

"Это было в этот же день, 30 лет назад... Гомер Симпсон научил группу играть. Спасибо всем вам за то, что сделали это возможным", – написали в посте.

"Симпсоны" – американский мультсериал в жанре ситкома. Главные герои – семья Симпсонов и другие жители городка Спрингфилд.

Первая серия вышла 17 декабря 1989 года. "Симпсоны" – самый длинный мультсериал в истории телевидения.