Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем

"Лос-Анджелес подарил мне не только Друга Души, но и звездочку, сердце, которой (которого) бьется внутри. Я рада наконец-то поделиться с вами нашим счастьем. Было сложно так долго не рассказывать, но мы хотели насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего", – подписала она публикацию.

Контекст:

Шульгина стала победительницей шоу "Холостяк" в 2011 году. Ее выбрал главный герой проекта – американский танцор и хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский. Отношения пара так и не смогла построить – они расстались практически сразу после окончания проекта.

В настоящее время Шульгина проживает в США. Имя своего избранника она скрывает. В Instagram Шульгина называет его Суперменом и Другом Души, а впервые показала его подписчикам на День святого Валентина.