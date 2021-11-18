"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом

"Life is real – слова из какой песни?" – поинтересовалась у подписчиков актриса.

Видео Литвиной набрало больше 47 тыс. просмотров и почти 900 комментариев.

"Я офигела, конечно, от вашего наряда. Напомнили фильм "Интердевочка", – написала limon_888_888.

"Как бомжик", – прокомментировала shchetinina6562.

"Почему она так дешево выглядит? Словно на трассе работает", – считает grafinya_2000.

Контекст:

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века".

Первая заметная роль Литвиновой была в 1994 году в драме "Увлеченья" украинского режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме "Настройщик", которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.

Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала "Граница. Таежный роман".

Среди ее режиссерских работ – картины "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Литвинова также была лицом известных брендов. В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.