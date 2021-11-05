"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме

"Не страшно, когда ты один, страшно – когда ты полный ноль. Ну и совсем п...здец, когда считаешь себя при этом цифрой", – написала она.

"Очень красивая и женственная", – оценили образ ведущей пользователи сети.

"Почему в таком ужасном виде надо гулять с мужем любимым по Риму? Так ведь и муж сбежит", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)