"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме

"Не страшно, когда ты один, страшно – когда ты полный ноль. Ну и совсем п...здец, когда считаешь себя при этом цифрой", – написала она.
"Очень красивая и женственная", – оценили образ ведущей пользователи сети.
"Почему в таком ужасном виде надо гулять с мужем любимым по Риму? Так ведь и муж сбежит", – отреагировали фолловеры.
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
У ведущей есть сын Платон (2016). Его отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах.