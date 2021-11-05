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05 ноября, 2021
 
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"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме

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Собчак 5 ноября исполнилось 40 лет
Собчак 5 ноября исполнилось 40 лет
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская журналистка Ксения Собчак 4 ноября, за несколько часов до своего 40-летия, опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена во время прогулки по Риму.

"Не страшно, когда ты один, страшно – когда ты полный ноль. Ну и совсем п...здец, когда считаешь себя при этом цифрой", – написала она.

"Очень красивая и женственная", – оценили образ ведущей пользователи сети.

"Почему в таком ужасном виде надо гулять с мужем любимым по Риму? Так ведь и муж сбежит", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

У ведущей есть сын Платон (2016). Его отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах.

Теги: Ксения Собчак, Рим, телеведущая
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