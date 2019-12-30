"Под гитару". Участница шоу "Голос. Діти" на "1+1" Коваленко выпустила альбом. Аудио
Участница шоу "Голос. Діти" на "1+1" Вероника Коваленко презентовала альбом "Под гитару". Лонгплей опубликовали на YouTube-канале исполнительницы. В пластинку вошли 10 песен. Девять из них авторства самой Коваленко. Трек “Скажи” написал для нее певец Артем Пивоваров. Общее время звучания – 30 минут 48 секунд.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.