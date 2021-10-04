  "Подошел сзади и положил руки на обнаженную грудь". Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines

По словам Ратаковски, музыкант во время съемок клипа на песню Blurred Lines в 2013 году подошел к ней сзади и положил руки на обнаженную грудь – модель снималась в ролике топлес.

Ратаковски отметила, что музыкант был в состоянии алкогольного опьянения, а она в момент прикосновения почувствовала "жар унижения".

Фото: ЕРА

Слова модели подтвердила и режиссер клипа Дайан Мартел. Ратаковски в своей книге написала, что Мартел прекратила съемку, накричав на музыканта.

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Видео: Robin Thicke / YouTube