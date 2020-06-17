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17 июня, 2020
 
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"Поезд в Пусан". Вышел трейлер второй части зомби-хоррора. Видео

На канале MOVIE&NEW 무비앤뉴 в YouTube разместили трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан". Продолжение первой части картины получило подзаголовок "Полуостров". Действие картины разворачивается через четыре года после событий оригинальной ленты. Главному герою предстоит выполнение секретного задания в городе, населенном зомби. Режиссер – Ен Сан Хо. Роли исполнили Кан Дон‑вон, Ли Чжон Хен, Ли Ре, Ку Ке‑хван. Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Новая дата премьеры не названа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Герой попадет в город, населенный зомби
Герой попадет в город, населенный зомби
Скриншот: MOVIE&NEW 무비앤뉴 / YouTube

видео

Видео: MOVIE&NEW 무비앤뉴 / YouTube
Теги: фильм, кинофестиваль, режиссер, видео, трейлер, хоррор
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