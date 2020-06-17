"Поезд в Пусан". Вышел трейлер второй части зомби-хоррора. Видео
На канале MOVIE&NEW 무비앤뉴 в YouTube разместили трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан". Продолжение первой части картины получило подзаголовок "Полуостров". Действие картины разворачивается через четыре года после событий оригинальной ленты. Главному герою предстоит выполнение секретного задания в городе, населенном зомби. Режиссер – Ен Сан Хо. Роли исполнили Кан Дон‑вон, Ли Чжон Хен, Ли Ре, Ку Ке‑хван. Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Новая дата премьеры не названа.
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