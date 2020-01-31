"Пограймо". Группа Epolets презентовала трек. Видео
Украинская группа Epolets презентовала трек "Пограймо". Лирик-видео опубликовали на YouTube-канале коллектива. "Эта песня – о начале отношений, когда вы не можете насытиться, дразните и не даете расслабиться друг другу. Когда ваши отношения – это игра, в которой нет проигравших и победителей, но есть свои правила. Несмотря на то, что они условны и никто не произносит их вслух, нарушив эти правила, ты рискуешь потерять все", – прокомментировали премьеру музыканты.
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