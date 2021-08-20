"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах

Ани Лорак анонсировала своей выступление на "Новой волне" Фото: anilorak / Instagram

"Совсем скоро мы встретимся с вами на "Новой волне". Именно на этой сцене состоится суперпремьера, которую все так долго ждали!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Похудела, что ли", – прокомментировала подписчица lyanulya_13.

"А вы знаете, что очень стали похожи на Юлю Началову", – отметила gulshat0054.