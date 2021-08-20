"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах

"Совсем скоро мы встретимся с вами на "Новой волне". Именно на этой сцене состоится суперпремьера, которую все так долго ждали!" – написала она.
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"Похудела, что ли", – прокомментировала подписчица lyanulya_13.
"А вы знаете, что очень стали похожи на Юлю Началову", – отметила gulshat0054.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
Фестиваль "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 25 августа.
Юлия Началова, с которой сравнили Ани Лорак, – российская певица. Она умерла 16 марта 2019 года.