"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног

Публикацию актрисы пользователи посмотрели более 800 тыс. раз Фото: katebeckinsale / Instagram

"Сейчас вы это видите, а сейчас не видите", – подписала публикацию 48-летняя актриса.

В доме Бекинсейл живут три питомца – персидский кот Клайв, персидская кошка Уиллоу и померанский шпиц по имени Майф, которые часто становятся героями ее публикаций в соцсети.

Видео с Клайвом под платьем пользователи посмотрели более 800 тыс. раз.

"Показала свою киску", – написал под видео koodesnik1983.

"Я всегда хотел это увидеть", – оставил свой коммент johna.miner.

"Немного красивого, маленького и волосатого", – заметил szucsi726.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)