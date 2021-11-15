"Показала свою киску". Актриса Кейт Бекинсейл задрала платье и продемонстрировала, что у нее между ног

"Сейчас вы это видите, а сейчас не видите", – подписала публикацию 48-летняя актриса.
В доме Бекинсейл живут три питомца – персидский кот Клайв, персидская кошка Уиллоу и померанский шпиц по имени Майф, которые часто становятся героями ее публикаций в соцсети.
Видео с Клайвом под платьем пользователи посмотрели более 800 тыс. раз.
"Показала свою киску", – написал под видео koodesnik1983.
"Я всегда хотел это увидеть", – оставил свой коммент johna.miner.
"Немного красивого, маленького и волосатого", – заметил szucsi726.
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Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.
Кейт училась в Оксфордском университете, и на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны "Много шума из ничего" по одноименной пьесе Шекспира. На последнем году учебы она бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.
Наибольшую популярность Бекинсейл принесли такие киноработы, как "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", "Интуиция" и "Авиатор".