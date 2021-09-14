Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир, которую считали пропавшей без вести

Они рассказали, что после того, как полиция ее нашла, актриса была госпитализирована и проходит обследование.

Полицейским удалось найти Фир благодаря сообщению в социальных сетях от пользователей, которые написали, что видели ее в одном из магазинов города.

Родственники знаменитости пока не называют причину, вынудившую Фир уйти из дома без денег и документов. В полиции отказались открывать уголовное дело по факту исчезновения актрисы, сославшись на отсутствие мотивов преступления.