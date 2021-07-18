  "Полноценная мама". Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру

Сагайдачная: Я – полноценная мама, я все успеваю, я долго кормила грудью Фото: annasagaidachnaya / Instagram

"На самом деле много, я бы не сказала, что я так быстро вышла [из декрета]. Где-то у меня началась "Крепостная", манюне был год. В принципе, я – полноценная мама, я все успеваю, я долго кормила грудью", – поделилась актриса.

Сагайдачная рассказывает, что не волновалась по поводу того, что на ее место в сериале "Крепостная" могут взять кого-то другого.

"Другую [актрису], я думаю, точно бы не взяли, все же Натали Дорошенко уже два сезона отпахала. Вообще не думала об этом, потому что была в форме до родов", – говорит она.

Актриса также призналась, что со своим супругом она не венчалась и сейчас подумывает над тем, чтобы это исправить.

ВИДЕО

Видео: Світське життя / YouTube