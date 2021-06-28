"Понадеялся на ее "чистоту". Политов из "На-На" рассказал, кто заразил его венерическим заболеванием

Переболев венерическим заболеванием, Политов стал более избирательным в отношениях Фото: vova_politov / Instagram

По словам певца, инцидент случился во время первого выезда группы на гастроли в город Ижевск.

"Я понадеялся на ее "чистоту". После этого стал более избирательным и аккуратным в этом деле", – заявил артист.

"А как ты понял, что с тобой что-то не так?" – поинтересовалась у него ведущая Лера Кудрявцева.

"Писать больно", – признался Политов. Он не уточнил, какой именно болезнью заразился, но отметил, что лечился в "походных условиях".