"Понадеялся на ее "чистоту". Политов из "На-На" рассказал, кто заразил его венерическим заболеванием

По словам певца, инцидент случился во время первого выезда группы на гастроли в город Ижевск.
"Я понадеялся на ее "чистоту". После этого стал более избирательным и аккуратным в этом деле", – заявил артист.
"А как ты понял, что с тобой что-то не так?" – поинтересовалась у него ведущая Лера Кудрявцева.
"Писать больно", – признался Политов. Он не уточнил, какой именно болезнью заразился, но отметил, что лечился в "походных условиях".
Группа "На-На" была основана продюсером Бали Алибасовым в 1989 году. Политов является постоянным участником группы.
В январе 2021 года артист женился во второй раз. Его избранницей стала поклонница, которая младше его на 24 года.
От предыдущих отношений у артиста есть взрослая дочь. Политов не скрывает, что изменял первой жене.