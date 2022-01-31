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31 января, 2022
 
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"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко

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Мережко умер на 85-м году жизни
Мережко умер на 85-м году жизни
Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актер и сценарист Виктор Мережко скончался 30 января. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

Дочь актера, Мария Мережко, рассказала, что с середины января он находился в больнице в Санкт-Петербурге.

"Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением", – рассказала она.

В больнице КТ показала поражение легких 90% и 95%. Врачам удалось снизить его до 65%.

По словам дочери актера, Мережко начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы, но у него внезапно отнялась нога.

"Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел", – рассказала она.

Мережко пять лет назад перенес инсульт, но ему тогда удалось быстро восстановиться.

Контекст:

Виктор Мережко снимался в кино с 1969 года. Наиболее известные картины с его участием: “Если есть паруса”, “Прости”, “Нечистая сила”, “Дикий пляж”.

Он написал сценарии к картинам и сериалам “Полеты во сне и наяву”, “Если можешь, прости” “Уходя – уходи”, “Отставной козы барабанщик”, “Родня”, "Сонька – Золотая Ручка".

Теги: кино, смерть, больница, сериал, актер, больницы, врачи, сценарист, инсульт, операция, коронавирус, Виктор Мережко
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