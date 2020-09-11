"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова Екатерина показала снимки, сделанные в зоне отчуждения.

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, 26-летняя Екатерина Филатова побывала в Чернобыле. Фото она опубликовала в Instagram.

"Опасно ли посещение зоны? В целом, нет – не опасно. Конечно, если вы посещаете зону легальным туристом. Все легальные маршруты посещения утверждены специальной комиссией и проложены по безопасным тропам с наименьшим уровнем радиации. На въезде вам выдадут дозиметр, который в конце дня покажет дозу радиации, которую вы получили. Также вы получите список правил поведения", – рассказала она.

Филатова отметила, что в зоне нельзя находиться в одежде с открытыми участками тела, нельзя принимать пищу на улице, поскольку радиоактивная пыль может осесть на продукты и попасть в организм, нельзя ничего трогать, категорически запрещено выносить любые предметы, сидеть на земле, не рекомендуется ставить на землю сумки и другие вещи.

"Рыжий лес – это 202 км² леса возле ЧАЭС. В 1986 году, во время взрыва реактора, лес принял на себя наибольшую долю выброса радиации. Лес впитал в себя радиоактивную пыль, как губка, в связи с чем был полностью вырублен в течении нескольких лет после аварии. Лес на фото – это другой лес в Чернобыльской зоне, но его часто путают на фото с Рыжим лесом, не зная, что второго уже давно не существует", – рассказала она.

"Чернобыльская зона отчуждения привлекает людей десятилетиями. Туристов, сталкеров, ученых, киношников. Лично я после посещения зоны не спала неделю. Она приходила ко мне во снах, мои мысли неизменно возвращались туда днем и ночью. Трудно объяснить почему", – отметила Филатова.

Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра, Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.