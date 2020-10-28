Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все

По словам российской актрисы Дарьи Поверенновой, 78-летняя звезда советского фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова бодра, полна сил и вызывает уважение.

Повереннова: Не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года Фото: dpoverennova / Instagram

Российская актриса Дарья Повереннова 27 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в компании звезды советского фильма "Москва слезам не верит", 78-летней Веры Алентовой.

"Не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! Вызывает огромное уважение!" – подписала снимок Повереннова.

"Узнать Алентову просто невозможно. Я пока не прочитала фамилию, даже не поняла, кто это", – отреагировали на фото подписчики Поверенновой.

"Неузнаваема", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Оторвать бы руки тем, кому доверила свое лицо Алентова", – считают пользователи сети.

"А что сделать с вашим языком?" – ответила на комментарии в адрес Алентовой подписчиков Повереннова.

Вера Алентова родилась в 1942 году в России. Одна из самых известных ролей актрисы – Катерина Тихомирова в фильме "Москва слезам не верит", который снял ее муж, режиссер Владимир Меньшов. Всего за свою карьеру в кино Алентова снялась в более чем 30 фильмах.

В 2022 году состоится премьера российского фильма-фэнтези о вампирах с участием Алентовой "Ампир V".