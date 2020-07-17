Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер супергеройского фильма Project Power. Роли исполнили Джейми Фокс, Джозеф Гордон-Левитт, Доминик Фишбек. Режиссеры – Генри Джуст и Эриель Шульман. По сюжету человечеству становится доступен некий препарат, который способен на короткое время обеспечивать людям сверхспособности. Выпив его, человек может обрести суперсилу, стать невидимым или неуязвимым. При этом заранее невозможно узнать, какую именно сверхспособность даст таблетка. В отдельных случаях доза может стать смертельной. Премьера фильма состоится на американском стриминговом сервисе Netflix 14 августа 2020 года.
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