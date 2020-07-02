"Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix разместили официальный трейлер сериала "Проклятая". Главную роль исполнили звезда сериала "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд. Сценарий написали создатели проектов "Город грехов" и "Кот в сапогах" Фрэнк Миллер и Том Вилер. По сюжету Владычица Озера Нимуэ борется с древним злом при помощи магического меча Эксалибура. Она знакомится с молодым наемником Артуром, который ищет загадочного волшебника Мерлина, чтобы передать ему древний меч. Нимуэ помогает Артуру в сопротивлении против красных паладинов и их короля Утера. Сериал "Проклятая" будет состоять из 10 эпизодов. Премьера проекта на Netflix запланирована на 17 июля.
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