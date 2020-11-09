Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
Американская группа System of a Down на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Protect The Land, а также аудио Genocidal Humanoidz. Коллектив, участники которого имеют армянское происхождение, поддержал Армению в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Средства от продажи треков System of a Down передаст армянам, пострадавшим от боевых действий. "Мы, как System of a Down, только что выпустили новую музыку впервые за 15 лет. Пора сделать это сейчас, поскольку нам всем четырем есть что сказать единственным голосом. Эти две песни говорят об ужасной и серьезной войне, которая ведется в наших культурных отечествах Арцахе и Армении", – заявили музыканты на своем сайте.
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