Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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"Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео

На YouTube-канале Giant Freakin Robot разместили первый тизер мини-сериала "Противостояние". Режиссер – Джош Бун. В основе – одноименный постапокалиптический роман Стивена Кинга 1978 года. В основе сюжета пандемия супергриппа, которая несет угрозу человечеству. Чтобы выжить, люди объединяются в группировки и начинают войну друг с другом. Роли исполнили Джеймс Марсден, Александр Скарсгард, Вупи Голдберг. Сериал выйдет на стриминговом сервисе CBS All Access 17 декабря 2020 года.

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Вупи Голдберг сыграла в сериале "Противостояние"
Вупи Голдберг сыграла в сериале "Противостояние"
Скриншот: Giant Freakin Robot / YouTube

видео

Видео: Giant Freakin Robot / YouTube
Теги: видео, сериал, тизер, Вупи Голдберг, Джеймс Марсден
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