"Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
На YouTube-канале Giant Freakin Robot разместили первый тизер мини-сериала "Противостояние". Режиссер – Джош Бун. В основе – одноименный постапокалиптический роман Стивена Кинга 1978 года. В основе сюжета пандемия супергриппа, которая несет угрозу человечеству. Чтобы выжить, люди объединяются в группировки и начинают войну друг с другом. Роли исполнили Джеймс Марсден, Александр Скарсгард, Вупи Голдберг. Сериал выйдет на стриминговом сервисе CBS All Access 17 декабря 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.