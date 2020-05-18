Провидица с шаром. Тунберг снялась в клипе Pearl Jam. Видео
Шведская экоактивистка, школьница Грета Тунберг снялась в клипе американской группы Pearl Jam на трек Retrograde. Ролик разместили на YouTube-канале коллектива. Тунберг исполнила роль провидицы. Ее изображение в клипе размыто, как будто видео снимали под дождем. По сюжету она с помощью хрустального шара показывает будущее мира. В клипе с помощью анимации показали, как цунами накрывает Лондонский мост, Эйфелеву башню, небоскребы на Манхэттене. Режиссер видео – Джош Уэйкли.
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