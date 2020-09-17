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17 сентября, 2020
 
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"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон обнародовал видео, в котором прочитал фразы оскорбительного характера на 15 языках.

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Сэмюэл Л. Джексон знает значение выражения "Пішов ти"
Сэмюэл Л. Джексон знает значение выражения "Пішов ти"
Фото: ЕРА

71-летний американский актер Сэмюэл Л. Джексон 16 сентября на своей странице в Twitter обнародовал ролик, в котором озвучил ругательства на 15 языках.

Во время произношения фразы на том или ином языке актер демонстрировал соответствующую табличку.

Фото: Samuel L. Jacksona / Twitter
Фото: Samuel L. Jackson / Twitter

Фразу на украинском языке "Пішов ти" актер озвучил с небольшим акцентом третьей по списку.

Кроме фразы на украинском языке, актер озвучил ругательства на вьетнамском, исландском, чешском и других языках.

В комментарии к видео Джексон отметил, что ранее обещал научить своих американских подписчиков ругаться на многих языках мира, если те зарегистрируются для голосования на выборах президента США, которые состоятся в начале ноября.

В апреле актер прочитал поэму о карантине под названием "Оставайтесь, бл...дь, дома".

Теги: выборы, Сэмюэл Л. Джексон
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