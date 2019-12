Put It All On Me. Эд Ширан выпустил клип с участием жены. Видео

Британский музыкант Эд Ширан на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Put It All On Me. В ролике снялась жена музыканта Черри Сиборн. В клипе рассказывается о нескольких любовных историях. Герои видео – разного возраста, пола и национальностей. Одна из пар – Ширан с женой. В кадре они дурачатся и обнимаются, лежа на диване.

Скриншот: Ed Sheeran / YouTube

видео

Видео: Ed Sheeran / YouTube