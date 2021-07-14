"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой

Артистка позировала в кадре с ярким макияжем, а ее волосы завиты крупными локонами и приподняты на висках. Свой образ певица дополнила красными серьгами в виде цветов.

"Любимые подписчики, хорошего вам всем настроения", – подписала фото певица.

"Я очень рада, что [российский певец] Валерий Меладзе нашел свою любящую, прекрасную жену, браво", – отреагировали на фото подписчики Джанабаевой.

"Просто невероятная красавица", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)