"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой

Артистка позировала в кадре с ярким макияжем, а ее волосы завиты крупными локонами и приподняты на висках. Свой образ певица дополнила красными серьгами в виде цветов.
"Любимые подписчики, хорошего вам всем настроения", – подписала фото певица.
"Я очень рада, что [российский певец] Валерий Меладзе нашел свою любящую, прекрасную жену, браво", – отреагировали на фото подписчики Джанабаевой.
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Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистки начали сольную карьеру.
Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.