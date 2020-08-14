"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения

Российской певице Алене Свиридовой, которая пела о розовом фламинго и бедной овечке, 14 августа исполнилось 58 лет.

Российская певица Алена Свиридова на своей странице в Instagram 14 августа разместила фото, на котором запечатлена в платье салатового цвета на фоне букета роз. Артиста сделала публикацию в день своего 58-летия.

"Я так рада, что появилась на свет! Спасибо родителям, что полюбили друг друга и выпустили меня в этот мир! Я с благодарностью проживаю каждый день, люблю своих близких, своих друзей, знакомых и даже незнакомых людей", – поделилась эмоциями певица.

Свиридова родилась в 1962 году в Крыму, а затем переехала в Беларусь. Певица прославилась после исполнения хитов "Розовый фламинго", "Никто – никогда", "Бедная овечка".