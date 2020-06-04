Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео

Американская группа Imagine Dragons на своем YouTube-канале выпустила клип на трек Radioactive, записанный вместе с музыкантом Кендриком Ламаром. По сюжету музыканты находятся в небольшом доме, стоящем в глуши. Хижина оказывается тюрьмой, где, находясь в заточении, музыканты устраивают концерт, играя на покрытых пылью инструментах. В финале ролика они находят возможность выбраться на свет. Трек Radioactive вошел в альбом Continued Silence EP 2012 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Трек Radioactive вошел в альбом Continued Silence EP 2012 года
Трек Radioactive вошел в альбом Continued Silence EP 2012 года
Скриншот: Imagine Dragons Live / YouTube

видео

Видео: Imagine Dragons Live / YouTube
Теги: видео, клип, Кендрик Ламар, Imagine Dragons, трек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS