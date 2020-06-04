Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео
Американская группа Imagine Dragons на своем YouTube-канале выпустила клип на трек Radioactive, записанный вместе с музыкантом Кендриком Ламаром. По сюжету музыканты находятся в небольшом доме, стоящем в глуши. Хижина оказывается тюрьмой, где, находясь в заточении, музыканты устраивают концерт, играя на покрытых пылью инструментах. В финале ролика они находят возможность выбраться на свет. Трек Radioactive вошел в альбом Continued Silence EP 2012 года.
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