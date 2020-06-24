Распутин, Мата Хари, эрцгерцог Франц Фердинанд. Вышел трейлер ленты "The King’s Man: Начало". Видео
На YouTube-канале 20th Century Studios разместили трейлер фильма "The King’s Man: Начало". Это третья часть шпионской франшизы. Действие картины разворачивается в период Первой мировой войны. В ленте покажут реальных исторических героев эпохи: Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда. Режиссер – Мэттью Вон. Роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд. Релиз фильма назначен на 18 сентября 2020 года.
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