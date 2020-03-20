Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 марта, 2020
 
Новости

Ратаковски показала, как выглядела в 17 лет

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась архивным снимком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ратаковски: Просматривая архив
Ратаковски: Просматривая архив
Фото: emrata / Instagram

28-летняя американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, сделанное в возрасте 17 лет.

"Просматривая архив. Здесь мне только что исполнилось 17", – написала она.

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Теги: архив, Эмили Ратаковски, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется
Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется
От штрафа до восьми лет тюрьмы. Наказания и льготы для украинцев во время карантина. Главное
От штрафа до восьми лет тюрьмы. Наказания и льготы для украинцев во время карантина. Главное
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС
Записки бывшего подполковника КГБ: Августовский провал 1991 года и деньги КПСС
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS