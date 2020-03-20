Ратаковски показала, как выглядела в 17 лет

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась архивным снимком.

28-летняя американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, сделанное в возрасте 17 лет.

"Просматривая архив. Здесь мне только что исполнилось 17", – написала она.

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.