Ратаковски снялась без бюстгальтера

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась снимком, на котором видно голую грудь.

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, для которого позировала в брючном костюме с жакетом, надетым на голую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @renellaice Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Мар 2020 в 6:57 PDT

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.