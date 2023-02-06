Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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Ратаковски снялась без одежды и белья. Откровенные снимки 31-летней модели вызвали критику в сети

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Ратаковски работает моделью с 14 лет
Ратаковски работает моделью с 14 лет
Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски 5 февраля разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в полный рост без одежды и белья.

На заглавном фото модель позирует, повернувшись к камере боком и прикрывая грудь руками. На другом фото Ратаковски изображена в прозрачных черных колготах.

Также в фотоподборке присутствует снимок, на котором модель изображена в расстегнутом черном плаще.

"Невероятное тело", – восхитился американский дизайнер Уэйн Даймонд.

"У тебя есть ребенок",  возмутились в сети.

"Я бы не осмелилась выкладывать такие фотографии, если бы у меня дома был ребенок, плачущий по своей мамочке, которая одержима доказательством своей актуальности себе и всему миру. Это отвратительно", – написали фолловеры.

Снимки Ратаковски можно посмотреть здесь.

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Сейчас ей 31 год. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Эмили Ратаковски, модель
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