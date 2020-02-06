"Разница в возрасте и религиозные противоречия". Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой

Спустя полгода после развода 86-летний американский тележурналист Ларри Кинг прокомментировал причины расставания со своей седьмой женой Шон Саутуик.

Кинг: она – мормон, я – атеист. Из-за этого мы ссорились Фото: ЕРА

86-летний американский тележурналист и писатель Ларри Кинг сожалеет о своем браке с телеведущей Шон Саутуик. Об этом Кинг сообщил в интервью изданию People.

По словам тележурналиста, причиной, вынудившей его подать на развод, стала разница в возрасте – Кинг старше экс-супруги на 26 лет.

По мнению Кинга, неизбежные противоречия в семье легко преодолеть в 40 лет, но "с возрастом спорить становится все труднее". Он рассказал, что причиной споров с Шон, в том числе, были религиозные противоречия: Кинг является атеистом, а его бывшая жена – мормон. "Я сожалею об этом браке", – признался Кинг.

Шон Саутуик и Ларри Кинг поженились в 1997 году спустя несколько месяцев после случайного знакомства. На тот момент Кингу было 64 года, а его жене – 38 лет.

В 2010 году Ларри и Шон заявили о разводе, но вскоре прервали бракорозводный процесс. Спустя девять лет Ларри Кинг развелся с женой, указав причиной расставания "непримиримые противоречия".

86-летний тележурналист летом 2019 года перенес инсульт, а за два года до этого сообщил, что боролся с раком легких.