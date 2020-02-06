Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 февраля, 2020
 
Новости

"Разница в возрасте и религиозные противоречия". Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой

Спустя полгода после развода 86-летний американский тележурналист Ларри Кинг прокомментировал причины расставания со своей седьмой женой Шон Саутуик.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кинг: она мормон, я атеист. Из-за этого мы ссорились
Кинг: она – мормон, я – атеист. Из-за этого мы ссорились
Фото: ЕРА

86-летний американский тележурналист и писатель Ларри Кинг сожалеет о своем браке с телеведущей Шон Саутуик. Об этом Кинг сообщил в интервью изданию People. 

По словам тележурналиста, причиной, вынудившей его подать на развод, стала разница в возрасте – Кинг старше экс-супруги на 26 лет.

По мнению Кинга, неизбежные противоречия в семье легко преодолеть в 40 лет, но "с возрастом спорить становится все труднее". Он рассказал, что причиной споров с Шон, в том числе, были религиозные противоречия: Кинг является атеистом, а его бывшая жена – мормон. "Я сожалею об этом браке", – признался Кинг. 

Шон Саутуик и Ларри Кинг поженились в 1997 году спустя несколько месяцев после случайного знакомства. На тот момент Кингу было 64 года, а его жене – 38 лет.

В 2010 году Ларри и Шон заявили о разводе, но вскоре прервали бракорозводный процесс. Спустя девять лет Ларри Кинг развелся с женой, указав причиной расставания "непримиримые противоречия". 

86-летний тележурналист летом 2019 года перенес инсульт, а за два года до этого сообщил, что боролся с раком легких. 

Теги: США, развод, Ларри Кинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
Анна ШЕСТАК
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS