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25 декабря, 2021
 
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"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе

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В браке с Софией Святослав Юраш был три года
В браке с Софией Святослав Юраш был три года
Фото: sofia.yurash / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш 24 декабря на своей странице в Facebook опубликовал фото с сыном Львом и сообщил о разводе, обновив статус на "разведенец с прицепом".

"Я сделаю все возможное, чтобы заверить маму, что ты можешь остаться со мной", – подписал он публикацию.

https://www.facebook.com/sviatoslav.yurash/posts/7153409488032693

Жена нардепа, частный предприниматель София Юраш на своей странице в Facebook эту новость подтвердила.

"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью. Нелегко быть с гением", – написала она.

Контекст:

Святослав Юраш родился 16 февраля 1996 года во Львове. В 2019 Юраш был избран народным депутатом по партийному списку от партии "Слуга народа" и стал самым молодым в созыве народным депутатом Украины.

В браке с Софией Святослав Юраш был три года. В 2019 году у них родился сын Лев.

Теги: развод, Святослав Юраш, жена, нардеп
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