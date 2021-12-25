"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе

В браке с Софией Святослав Юраш был три года Фото: sofia.yurash / Facebook

"Я сделаю все возможное, чтобы заверить маму, что ты можешь остаться со мной", – подписал он публикацию.

Жена нардепа, частный предприниматель София Юраш на своей странице в Facebook эту новость подтвердила.

"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью. Нелегко быть с гением", – написала она.