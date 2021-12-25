"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе

"Я сделаю все возможное, чтобы заверить маму, что ты можешь остаться со мной", – подписал он публикацию.
Жена нардепа, частный предприниматель София Юраш на своей странице в Facebook эту новость подтвердила.
"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью. Нелегко быть с гением", – написала она.
Святослав Юраш родился 16 февраля 1996 года во Львове. В 2019 Юраш был избран народным депутатом по партийному списку от партии "Слуга народа" и стал самым молодым в созыве народным депутатом Украины.
В браке с Софией Святослав Юраш был три года. В 2019 году у них родился сын Лев.