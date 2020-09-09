"Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер фильма "Ребекка". Главные роли исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер. Режиссер – Бен Уитли. В основе этого мистического триллера роман Дафны Дю Морье. В центре сюжета история богатого вдовца, который решается на новые отношения. Когда его новая жена переезжает в дом супруга, там начинают происходить мистические события. Создается впечатление, что мертвая жена вернулась и намерена мстить. Премьера фильма состоится на Netflix 21 октября.
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