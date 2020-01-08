Ребрик показала растяжку

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик продемонстрировала гибкость тела.

Ребрик: Не мешало бы немного размяться Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в Instagram показала растяжку в положении стоя.

"Не мешало бы немного размяться", – написала она.

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.

В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу "Танцуют все!".