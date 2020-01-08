Ребрик показала растяжку

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в Instagram показала растяжку в положении стоя.
"Не мешало бы немного размяться", – написала она.
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Не завадило б трохи розім’ятися.... * #гімнасткирулять #доситьїсти На мені до речі костюм з нашої спільної ексклюзивної колаборації @solh&Лілія Ребрик. Обожнюю його * . Пишаюся, що така крута колекція вийшла. Переглянути її та замовити щось можна на сайті @solh.ua .
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.
В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу "Танцуют все!".