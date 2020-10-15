Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards

Американский рэпер Post Malone (Остин Пост) был номинирован в 15 номинациях музыкальной премии Billboard Music Awards.

Post Malone стал лучшим артистом года по версии Billboard Music Awards Фото: ЕРА

Американский певец Остин Пост, известный как рэпер Post Malone, стал триумфатором музыкальной премии Billboard Music Awards 2020, церемония награждения которой состоялась 14 октября 2020 года. Полный список победителей обнародован на сайте организаторов премии.

Post Malone одержал победу в девяти из 15 заявленных номинаций, став в том числе артистом года.

Американская певица Билли Айлиш получила награды в номинациях "Лучшая новая артистка" и "Лучшая певица".

Лучшей группой стал коллектив из Южной Кореи BTS.

В номинации R'n'B награды получили Khalid и певица Саммер Уолкер, среди рэперов была отмечена Карди Би, среди кантри-исполнителей – Люк Комбс, Марен Морис и Dan+Shay.

Почетную награду Icon Awards из рук певицы Шер получил кантри-певец Гарт Брукс.

Billboard Music Awards – ежегодная музыкальная премия, которую вручает одноименное издание. Церемония вручения премий проводится с 1990 года.