"Ресницами". Дорош выпустил альбом. Аудио

Украинский певец Дорош на своем YouTube-канале обнародовал альбом "Ресницами". В пластинку вошли 14 песен. "Все песни, написанные мной лично либо в соавторстве, – это песни, которые мне по душе! Каждая из них несет определенную энергетику. Независимо от того, пою я философскую “По дороге в гости к Богу” или абсолютно оптимистичную “Жизнь”, я преследую единственную цель: чтобы люди, послушав каждую мою песню, становились немного лучше!" – прокомментировал релиз певец. “Ресницами” – седьмой студийный альбом Дороша.
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