Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс временно покинет коллектив. Об этом сообщает CNN.
Музыкант намерен отдохнуть от гастролей и посвятить себя семье.
"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцами или сыновьями. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто стараемся быть родителями. А если будет не под силу, то мы скоро отправимся в путь", – сказал Рейнольдс.
Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу и двухлетних близнецов Гию и Коко, а также сына Валентина, родившегося 1 октября 2019 года.
Волкман в январе 2019 года рассказала о проблемах в отношениях с Рейнольдсом и заявила, что они помирились.