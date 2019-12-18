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18 декабря, 2019
 
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Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу

Лидер американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс заявил, что намерен уделять все время семье.

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Рейнольдс: Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями
Рейнольдс: Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями
Фото: danreynolds / Instagram

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс временно покинет коллектив. Об этом сообщает CNN.

Музыкант намерен отдохнуть от гастролей и посвятить себя семье.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцами или сыновьями. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто стараемся быть родителями. А если будет не под силу, то мы скоро отправимся в путь", – сказал Рейнольдс.

Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу и двухлетних близнецов Гию и Коко, а также сына Валентина, родившегося 1 октября 2019 года.

Волкман в январе 2019 года рассказала о проблемах в отношениях с Рейнольдсом и заявила, что они помирились.

Теги: Imagine Dragons, Дэн Рейнольдс
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