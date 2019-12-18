Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу

Лидер американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс заявил, что намерен уделять все время семье.

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс временно покинет коллектив. Об этом сообщает CNN.

Музыкант намерен отдохнуть от гастролей и посвятить себя семье.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцами или сыновьями. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто стараемся быть родителями. А если будет не под силу, то мы скоро отправимся в путь", – сказал Рейнольдс.

Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу и двухлетних близнецов Гию и Коко, а также сына Валентина, родившегося 1 октября 2019 года.

Волкман в январе 2019 года рассказала о проблемах в отношениях с Рейнольдсом и заявила, что они помирились.