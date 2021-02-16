Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю

По словам украинского режиссера Любомира Левицкого, для него важно, чтобы работа обеспечивала ему финансовую свободу и независимость.

Украинский режиссер, сценарист и продюсер Любомир Левицкий в интервью, которое 16 февраля опубликовано на сайте "24 канал", заявил, что не гоняется за "Оскаром".

"Он мне не нужен. Мне нужны полные залы людей и чтобы я мог чувствовать себя свободным человеком, финансово независимым во всем мире за счет того, что я делаю. И все. У нас было много сказано, что художник должен быть голодным, но не договорили, что в творческом плане. Это правда, ты всегда должен искать новые истории, быть голодным к этому. Но если сценаристу не за что оплатить аренду квартиры или коммунальные, или он ищет как прокормить детей, то о каких крутых историях можно говорить?" – заявил Левицкий.

По словам режиссера, успешные сценарии, как правило, пишут люди, которые много путешествуют и у которых есть время подумать.

"И как бы это не звучало крамольно, бедные сценаристы пишут плохие истории. Это абсолютная правда, которую надо принять и найти способ, как себя очень правильно позиционировать на рынке, чтобы обеспечить себе какую-то возможность написать классную историю", – резюмировал он.

Левицкий родился в 1980 году в поселке Верховина Ивано-Франковской области. Окончил исторический факультет Черновецкого национального университета имени Федьковича по специальности историк-археолог.

На втором курсе взял академотпуск, чтобы посетить Францию и Германию, где начал писать первые сценарии для музыкальных и рекламных роликов.

Левицкий снял триллер "Штольня", приключенческо-криминальный фильм "Ломбард", комедию "Селфипати", мистический триллер "Тени незабытых предков".

25 февраля состоится премьера картины "Скажене весілля 3", режиссером которой он является.