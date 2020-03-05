Режиссер "Отряда самоубийц 2" Ганн показал неофициальный постер ленты

На неофициальном постере фильма "Отряд самоубийц 2" режиссера Джеймса Ганна изображено оружие и кровь, а также присутствуют подписи членов съемочной группы.

Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Instagram неофициальный постер фильма "Отряд самоубийц 2". На постере изображено оружие и кровь, а также присутствуют подписи членов съемочной группы.

"Джон Слобода нарисовал постер к окончанию съемок, а затем я и кое-кто из актеров его подписал… Это неофициальный постер, но думаю, что художник отлично постарался. Не спрашивайте, где чей автограф. Я могу узнать только свой и Марго и не знаю, кто еще из актеров оставил подпись", – написал Ганн.

"Отряд самоубийц 2" – это продолжение первой части картины, вышедшей на экраны в 2018 году. Роли во второй части исполнили актеры оригинальной ленты: Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Джоэл Киннаман. В центре сюжета – группа злодеев из Вселенной комиксов DC, которых нанимают для выполнения секретных заданий.

Вторая часть Отряда самоубийц" выйдет в 2021 году.