Режиссер "Отряда самоубийц 2" Ганн показал неофициальный постер ленты

Американский режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Instagram неофициальный постер фильма "Отряд самоубийц 2". На постере изображено оружие и кровь, а также присутствуют подписи членов съемочной группы.
"Джон Слобода нарисовал постер к окончанию съемок, а затем я и кое-кто из актеров его подписал… Это неофициальный постер, но думаю, что художник отлично постарался. Не спрашивайте, где чей автограф. Я могу узнать только свой и Марго и не знаю, кто еще из актеров оставил подпись", – написал Ганн.
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This artist @sloboart does a poster for our great AD Pez at the end of every shoot he does, and then me and some of the cast on hand sign personal notes to the various ADs (who on this film were fantastic - no one on a crew works harder under more pressure than they do). It’s not an official poster but I think the artist did a great job. Don’t ask me whose signature is whose. I can only figure out Margot’s and mine and I don’t know which actors signed it. #TheSuicideSquad
"Отряд самоубийц 2" – это продолжение первой части картины, вышедшей на экраны в 2018 году. Роли во второй части исполнили актеры оригинальной ленты: Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Джоэл Киннаман. В центре сюжета – группа злодеев из Вселенной комиксов DC, которых нанимают для выполнения секретных заданий.
Вторая часть Отряда самоубийц" выйдет в 2021 году.