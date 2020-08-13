Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото

Американский певец Рики Мартин разместил в Instagram снимки, сделанные для журнала Out. Героями издания стали певец и его супруг, художник Джван Йосеф.
Мужчины позировали по отдельности и в объятиях друг друга.
"Семейный выпуск", – написал Мартин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Рики Мартин и Джван Йосеф обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения. Мартин и Йосеф воспитывают четверых детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась зимой 2019 года, сына Ренна, появившегося на свет в конце октября 2019 года. Детей родили суррогатные матери.