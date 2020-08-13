Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото

Американский певец Рики Мартин обнародовал новую фотосессию, для которой позировал вместе с супругом, художником Джваном Йосефом.

Мартин: Семейный выпуск

Фото: ricky_martin / Instagram